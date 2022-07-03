В Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с Россией

Появилась информация о том, что власти финского города Лаппеенранта, который раньше был излюбленным местом у петербургских туристов, предложили разместить базы НАТО в Южной Карелии, то есть на границе с РФ. Об этом сообщили в государственной телерадиокомпании Yle.

Мэр города Киммо Ярва заявил, что считает, что это скажется на повышении чувства безопасности у местных бизнесменов. Он предложил силам НАТО разместить аэропорт.

Южная Карелия располагается на границе с Россией. В нее входят два города Иматра и Лаппеенранта, а также 12 муниципалитетов.

В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступления в НАТО. По мнению аналитиков, вступление Финляндии в альянс резко повысит его уязвимость. Причина в обширной совместной границей с России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Финляндия открывает границы для туристов из России с 30 июня.