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Беглов сможет избираться на пост губернатора более двух раз подряд

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© Фото: Фото: Мойка78 / Валентин Егоршин

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Депутаты Закондального собрания Петербурга 29 июня в окончательном чтении приняли правки к уставу города о полномочиях губернатора. Парламент разрешил главе города избираться более двух раз.

На этом же заседании депутаты ЗакСа 29 июня сами себя лишили права согласовывать кандидатуры вице-губернаторов Санкт-Петербурга.

Кроме того, градоначальник отныне сможет сам менять направления работы, которыми занимаются его замы. Также, в связи с принятием новых поправок количество членов правительства Петербурга увеличивается с 15 до 17 человека. Теперь в их число могут войти руководители исполнительных органов власти.

Закон уже отправили на подписание Александру Беглову. Против поправок проголосовали всего трое.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что губернатору Санкт-Петербурга в ЗакСе разрешили назначать себе заместителей без согласования. 

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