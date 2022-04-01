В Санкт-Петербурге прошла церемония открытия нового общественного пространства «СреДА!»

Культурное пространство открылось на Конногвардейском бульваре. В церемонии открытия приняли участие городские активисты, журналисты, политики, блогеры, спортсмены и художники.

С инициативой создать новое культурное пространство для жителей Петербурга выступила партия «Единая Россия». Еще в декабре 2021 года лидер питерского реготделения Сергей Боярский взял курс на обновление работы партии и на большие перемены.

«Наш девиз «Время меняться». Почему выбрали именно его? Потому что партия — это, в первую очередь, люди. Партия должна жить в ногу со временем, с изменениями, обязательно чувствовать пульс нашего города. Это помещение будет жить так, как захотят люди. Мы будем уделять внимание и культуре, и образованию, и детским проектам, и волонтёрским, и благотворительным. Это помещение — для всех и под нашим крылом. Наши двери для всех открыты», — прокомментировал Сергей Боярский.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга и почетный гость церемония открытия площадки Борис Пиотровский, в свою очередь, упомянул, что в Петербурге активностей всегда больше, чем площадок, на которых все это можно организовывать. Поэтому новая площадка «СреДА!» – это актуальная инициатива.

Председатель регионального парламента, депутат фракции «Единой России» Александр Бельский отметил, что у культурного пространства большая конкуренция с точки зрения актуальности и смыслов.

«Поэтому здесь должны быть спикеры, которых жители хотели бы видеть. Здесь должны обсуждаться темы, которые интересуют людей, в первую очередь, молодежь. Приятно, что это все проходит под кураторством «Единой России». Я желаю, чтобы у вас здесь всегда было интересно», — отметил Александр Бельский.

«СреДА!» будет полезна многим. В ближайшее время планируется запуск «Дискуссионного клуба», где жители и власти смогут обсудить важные вопросы. Руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Павел Крупник сказал: площадка станет одной из главных дискуссионных площадок города, которой законодателям не хватало для продуктивных переговоров. Также он заметил: «Такого места нам не хватало».

Часть этой площадки займет лекторий. Уже подготовлены бесплатные образовательные программы для самозанятых, представителей ТСЖ, микробизнеса, молодежи и студентов, старшего поколения. Например, проект «Наш дом» поможет разобраться в тонкостях жилищно-коммунального законодательства, программа «Лидер» посодействует молодежной занятости, а проект «Наше дело» поможет предпринимателям и самозанятым в условиях санкций.

Вопросы развития и поддержки бизнеса рассчитывают обсуждать на новой городской площадке и представители предпринимательского сообщества. На церемонии открытия основатель федеральной франшизы кафе-мороженого и джус-баров Дмитрий Якушин рассказал, что секретарь реготделения «Единой России» уже помог ускорить процесс открытия микро-бизнеса в Санкт-Петербурге.

Для жителей в возрасте будет организован проект «Хороший возраст», который научит их пользоваться интернетом. Президент Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров Ася Нестеровская, отметила важность этого проекта, а также значимость новой площадки для организации мероприятий. «Именно на этой площадке хотелось бы организовать круглый стол, привлечь к диалогу фонд соцстрахования, комитет по соцполитике, ребят-инвалидов из общественной инспекции по доступной среде. Нам всем нужно собраться и обсудить, как эффективно и оперативно запустить такую мастерскую», — поделилась предложением Ася Нестеровская.

Новое культурное пространство будет актуально и для спортсменов. Дмитрий Радченко, тренер нападающих академии петербургского «Зенита», сказал: «Мы будем дискутировать, искать правду и обязательно ее найдем. Идей очень много. Прежде всего, нужно работать с родителями, спортсменами, проводить семинары, мастер-классы».

Также на площадке будет действовать общественная приемная партии «Единая Россия». Жители города смогут напрямую задать свои вопросы депутатам и представителям власти.

«СреДА!» обещает стать местом притяжения активных петербуржцев. Официальный слоган пространства - «Время меняться». По мнению организаторов, он во многом отвечает запросу жителей Северной столицы к власти, к партии, к городу в целом.