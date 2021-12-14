Сергей Перминов высказался о ситуации вокруг стройки в Усть-Луге

Член Совета федерации от Ленинградской области Сергей Перминов поделился мнением о ситуации, сложившейся вокруг крупной стройки в поселке Усть-Луга, сообщает телекомпания ЛенТВ24.

Напомним, что в поселке недавно начали строительство комплекса по переработке этаносодержащего газа. Сенатор рассказал, что региональным властям предстоит сложная задача, ведь им предстоит решать проблемы, которые устроят как и жителей, так и инвесторов, во время реализации масштабного проекта.

По словам Перминова, необходимо предельно четко следовать интересам жителей региона, но при этом жестко контролировать выполнение работ подрядчиками. Также сенатор уточнил, что нагрузка на важную инфраструктуру возрастает по мере того, как правительство региона привлекает больше инвестиций.

Кроме того, Перминов считает, что команда губернатора региона Александра Дрозденко полностью готова к работе нон-стоп, ведь все реализуемые проекты важны для экономики не только Ленобласти, но и России.