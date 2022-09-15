Эксперт считает, что саммит ШОС затмит Генассамблею ООН

В Самарканде проходит саммит ШОС. В нем принимают участие президента России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин. Политолог Светов считает, что этот саммит может затмить Генассамблею ООН.

Как сообщает телеканал 360, в саммите ШОС принимают участие главы многих крупных стран. Однако ключевые моменты для обсуждения на саммите должны наметить Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Юрий Светов рассказал, что в Самарканде планируется прием новых членов. Также на саммите планируют обсудить проблемы сотрудничества между странами на фоне попыток раскола с помощью санкций и других ограничений.

Политолог считает, что на саммите встречаются государства, которые имеют взаимные интересы и хотят их развивать в дальнейшем. Прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Светов считает, что, благодаря приезду глав Китая и Индии, саммит ШОС затмевает Генассамблею ООН.