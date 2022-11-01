Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил свое 58-летие

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 1 ноября, отмечает 58 День рождения.

Глава региона родился 1 ноября 1964 года в Казахской ССР, в Байзакском районе. Только в 1973 году семья решила переехать в Ленинградскую область. Александр Юрьевич провел все детство в Ленобласти. В частности, в Колтушах, Разметелево и Лопухинке, сообщает iVBG.

Александр Дрозденко окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, экономический факультет. В дальнейшем он стал ведущим экономистом компании «Агро-Балт», но ушел в 1993 году. Причиной было уже наличие депутатской деятельности.