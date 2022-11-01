В национальном рейтинге губернаторов Александр Дрозденко вошел в десятку лучших

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занял одно из ведущих мест в Национальном рейтинге за сентябрь-октябрь 2022 года.
Глава Ленобласти занял 6 место в рейтинге губернаторов, уступив 5 место губернатору Московской области. В тройку же вошли мэр Москвы, главы Тульской области и Чеченской республики, как сообщает портал iVBG.ru.
Национальный рейтинг губернатором составляется с помощью экспертов, обладающих совершенно разными профессиональными качествами. Это аналитический проект, позволяющий посмотреть результаты за сентябрь-октябрь 2022 года.
Напомним, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 1 ноября встретил свой 58-ой день рождения.