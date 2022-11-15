Депутат Александр Шишлов все же заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ

Петроградский районный суд в июле текущего года привлек к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ бывшего уполномоченного по правам человека Александра Шишлова. Дискредитацию прокуроры увидели в социальных сетях депутата, там он высказывался об умершем лидере ЛДПР Владимире Жириновском и упомянул о погибших солдатах в ходе спецоперации на Украине.

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, сам Шишлов с решением суда не согласился и заявил, что выписанный ему штраф, это проявление запрета свободы слова. Санкт-Петербургский городской суд остался непреклонен и оставил без изменений постановление Петроградского районного суда. Теперь экс-депутату необходимо заплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли решение ужесточить контроль за содержанием домашних животных.