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Право производить контроль за содержанием домашних животных может перейти Смольному

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© Фото: pxhere

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Депутаты Санкт-Петербурга считают, что жители города должны нести ответственность за домашних питомцев, однако у Смольного может появиться возможность ограничивать количество домашних животных в квартирах петербуржцев.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский опубликовал в своем Telegram-канале информацию о том, что в первом чтении был рассмотрен законопроект, при принятии которого право контроля за содержанием и выгулом домашних животных может получить Правительство Санкт-Петербурга.

Данный законопроект позволит Смольному предотвращать причинение вреда бездомным животным, а также будет определять и контролировать места, где будут содержаться животные, у которых нет хозяев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербургские депутаты предложили усилить контроль за людьми с острыми психическими заболеваниями.

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