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Петербургские депутаты предложили усилить контроль за людьми с острыми психическими расстройствами

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© Фото: Baltphoto

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В адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина поступило две инициативы от петербургского парламента. Это связано с недавней трагедией в Ижевской школе, что лишний раз напомнило о том, насколько важно усиливать охранные меры в образовательных учреждениях и не только.

Ранее в городском комитете образования сообщали о намерении укрепить систему защиты в школах, однако этого может быть недостаточно. Как пишет председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в своем Telegram-канале, на этот раз депутаты рекомендуют ужесточить контроль за людьми с серьезными психическими расстройствами. В основном контроль планируют осуществлять с помощью информирования полиции о потенциально опасных пациентах ПНД, согласно предложению депутатов передавать данные необходимо минимум раз в месяц. Также в парламенте предлагают извещать правоохранительные органы, когда психически нестабильный человек длительное время отсутствует дома.

Бельский уверен, что коллеги поддержат данную инициативу. Проект обращения к министрам внутренних дел и здравоохранения будут рассмотрены на ближайшем заседании ЗакСа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в северной столице задержали пьяного мужчину, который разгуливал у школы с автоматом.

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