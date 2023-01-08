Судьба Петербурга в условиях антироссийских санкций может быть определена на следующей неделе

На следующей неделе Министерство финансов США и страны Евросоюза планируют обсудить новые санкции в отношении России, что в первую очередь отразится на таких крупных городах, как Петербург и Москва.

Согласно информации, появившейся на сайте американского финансового ведомства, с восьмого по 13 января текущего помощник главы Минфина США по экономической политике Бен Харрис планирует посетить Латвию, Литву, Эстонию и Польшу для обсуждения введения новых антироссийских ограничений. Одновременно с этим другой помощник министерства финансов США Элизабет Розенберг с восьмого по 10 января будет в Брюсселе. Там она встретиться с партнерами из Евросоюза. Об этом пишет АБН.

Отмечается, что в рамках поездок представители американского финансового ведомства планируют обсудить новые экономические санкции против России. Также на обсуждение с европейскими коллегами может быть вынесена политика ограничения цен на российские энергоносители.

Напомним, что еще в сентябре 2022 года петербургские власти отмечали выдержку экономики города в услвоиях санкций. Ситуация на тот момент оставалась стабильной. Так еще раньше был воздан оперативный штаб по обеспечению экономической и социальной стабильности в городе, а также снижена налоговая нагрузка на предприятия, оказавшиеся в зоне риска.

В конце декабря правительство Петербурга заявило, что сейчас идет активная проработка программ импортозамещения и оборонных программ. С 2019 года сумма ивестиций выросла на 16,5%, что стало рекордом.