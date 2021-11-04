Павел Соколов стал новым главным архитектором Петербурга

В Петербурге после отставки Григорьева главным архитектором Петербурга стал Павел Соколов. Информацию второго ноября подтвердил пресс-центр Комитета по градостроительству и архитектуре.
«Да, информация о назначении Павла Соколова на должность главного архитектора Петербурга достоверна, Соколов Павел Сергеевич занимает должность первого заместителя председателя комитета – главного архитектора Санкт-Петербурга», – заявили в ведомстве.
Бывший глава ведомства Владимир Григорьев стал специальным представителем губернатора. С 1 ноября пост главного архитектора Северной столицы временно занимала зампред комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева.
Павел Соколов — потомственный председатель комитета по градостроительству и архитектуре. Его отец работал главным архитектором Ленинграда с 1986 до 1992 года.