«Единая Россия» хочет исключить депутата за голосование против проекта бюджета

Об этом 1 ноября сообщил ответственный секретарь комиссии, замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко

Этическая комиссия «Единой России» хочет исключить из партии петербургского депутата Марченко. Политик проголосовал против законопроекта о бюджете страны.

Марченко объяснил голос против тем, что на встрече депутатов с министром финансов Антоном Силуановым ему не дали задать вопрос. Члена «Единой России» интересовало финансирование строительства центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге.

«Депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии. Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения — придерживаться коллегиальной