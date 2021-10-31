Владимир Григорьев будет специальным представителем губернатора Петербурга

Об этом 31 октября сообщает пресс-служба Смольного.

В Петербурге с 1 ноября Владимир Григорьев займет должность спецпредставителя губернатора. Ранее в СМИ писали о том, что чиновник планирует покинуть свой пост председателя Комитета по градостроительству и архитектуре.

Вместо Григорьева новой главой с 1 ноября назначена заместитель председателя ведомства Юлия Киселева. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

Григорьев возглавлял комитет по градостроительству с 2015 года. До этого чиновник в течение долгих лет руководил ООО «Григорьев и партнёры» и ЗАО «Игл Груп Санкт-Петербург».