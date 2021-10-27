Заместителем главы комитета по градостроительству и архитектуре назначена Юлия Киселева

Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Смольного.

В Петербурге замглавы руководителя администрации губернатора Юлия Киселева приступит к обязанностям зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга. С 2008 по 2013 год она руководила КГА, а с 2019 года работала в администрации губернатора города Александра Беглова.

«Заместителем председателя комитета по градостроительству и архитектуре назначена Юлия Киселева», — говорится в сообщении городской администрации.

Документ уже подписал губернатор города Александр Беглов, а решение опубликовано на сайте Смольного.