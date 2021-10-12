Смольный хочет к 2024 году создать единый оператор городских данных

Об этом в ходе брифинга 12 октября рассказал вице-губернатор Станислав Казарин.

Смольный хочет создать собственную корпорацию по обработке больших данных (big data). К 2024 году планируется создать единого оператора городских данных

«Мы бы хотели очень сильно, чтобы информационно-аналитический центр правительства Петербурга и выступил такой дата-корпорацией, которая бы аккумулировала все возможные данные», — отметил вице-губернатор Станислав Казарин. «Дальше эти данные или в рыночных условиях, или бесплатно эксплуатировать», — добавил он.

Сейчас Смольный закупает как первичные данные, так и готовые аналитические отчеты.