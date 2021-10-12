Смольный официально расторгает договоры с «Метростроем»

Смольный отправил восемь писем с претензиями в «Метростроя»

Издание «Фонтанка» пишет о том, что письма были разосланы 6 октября. Власти расторгают все договоры с компанией.

Во всех восьми письмах заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора. В первых двух контрактах речь идет об оранжевой линии от «Спасской» до «Горного института» транзитом через «Театральную» и о первом кусочеке коричневой линии — от «Путиловской» до «Юго-Западной» (или «Казаковской»). Год назад сроки постройки станций сдвинули до 2024 года. На Красносельско-Калининской (коричневой) за год сделано 35% от запланированного.

31 августа суд признал «Метрострой» банкротом и ввел в компании конкурсное управление.