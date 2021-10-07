Дом Романовых: присутствие военных на венчании было согласовано

Об этом 6 октября сообщил директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

Представители дома Романовых сообщили о том, что присутствие военных на венчании Георгия Романова и Ребекки Беттарини 1 октября было согласовано и не нарушило никаких законов России.

Ранее сообщалось, что руководство Минобороны привлекло к дисциплинарной ответственности военных Северо-Западного округа за присутствие на церемонии венчания в Исаакиевском соборе.

«Подготовка к венчанию, вся официальная переписка велась несколько месяцев. В отношении участия почетного караула было дано соответствующее указание командующим войсками Западного военного округа. Присутствие почетного караула не нарушило никаких законов, норм, уставов и традиций. Все было согласовано надлежащим образом, и никто не может указать конкретную норму права, которая была не соблюдена», — сообщил директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.