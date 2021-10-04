Начальником аппарата спикера ЗакСа Петербурга стал Константин Гриневич

Об этом 4 октября рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.
Петербуржец Константин Гриневич стал главой аппарата парламента Петербурга седьмого созыва. Он трудился с новым спикером ЗакСа Александром Бельским в Смольном.
Гриневич был главой аппарата вице-губернатора, когда эту должность занимал Александр Бельский. До этого политик работал в комитете по территориальному развитию начальником отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления. Карьера Константина Гриневича начиналась муниципалом в администрации Ломоносова.
Ранее начальником аппарата в парламенте Петербурга был сторожила ЗакСа Юрий Таничев.