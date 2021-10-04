Лучшим петербургским дружинникам дадут премии

Об этом 4 октября сообщает пресс-служба городского правительства.

В Петербурге пройдет ежегодная премия «Лучший народный дружинник Санкт‑Петербурга». Она проходит каждую осень с 2015 года.

Губернатор города Александр Беглов подписал постановление о присуждении премий городского правительства. По ее итогам, 10 победителей получат по 29800 рублей.

Дружинники за 2020 год помогли полицейским задержать 1916 человек за административные правонарушения и раскрыть 14 уголовных дел.

В их полномочия входит сопровождение сотрудников полиции при патрулировании, проведение контрольных закупок алкоголя в ночное время и контроль за порядком во время массовых мероприятий.

На петербургских выборах в Госдуму и в ЗакС 2021 года дружинники не пускали представителей СМИ и членов избирательных комиссий на заседание ТИК. Избирательная комиссия обсуждала возможные фальсификации.