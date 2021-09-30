Врио петербургского комитета по социальной политике стала Елена Фидрикова

Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Комитета по социальной политике Петербурга.
Петербурженка Елена Николаевна Фидрикова стала временно исполняющей обязанности председателя комитета по социальной политике. Бывший глава ведомства стал депутатом ЗакСа.
Сегодня, 30 сентября, вице-губернатор Олег Эргашев официально представил Фидрикову руководителям подведомственных учреждений.
«Елена Николаевна Фидрикова родилась в 1974 году в Ленинграде. Окончила Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена. Трудовой путь начала воспитателем в детском саду, затем занимала должность заместителя главы администрации Выборгского района», — рассказывает пресс-служба ведомства биографию врио комитета.