Александр Бельский стал спикером ЗакСа Петербурга

На первом заседании 7-го созыва ЗакСа Петербурга был избран спикер парламента. За Александра Бельского проголосовало 40 из 49 депутатов.

Бельский — бывший вице-губернатор по внутренней политике. Он выдвигался от партии «Единая Россия», фракция и предложила его на пост спикера. «Основная задача парламента, чтобы мы, невзирая на политические взгляды, вместе работали над законами на благо города и жителей», — прокомментировал свое выдвижение Бельский.

Так же на пост спикера претендовал Вячеслав Бороденчик из КПРФ, который уже 15 лет состоит в партии. Он заявлял, что хочет сделать работу Законодательного собрания открытой.

«Яблоко» выдвинуло на пост Александра Шишлова. Политик пообещал организовать работу с учетом мнений всех фракций.