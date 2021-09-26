Беглов принял участие в праздновании 30-летия независимости Туркменистана

Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

В Туркменистане в 30 раз отмечают день независимости. По этому случаю губернатор Петербурга Александр Беглов в составе делегации прибыл на торжество. Глава города встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Туркменистане Александром Блохиным.

В ходе визита обсуждалось развитие делового сотрудничества, в том числе в сферах промышленности, дорожного строительства, медицины, культуры и образования.

«Правительство Санкт-Петербурга придает большое значение укреплению отношений с Туркменистаном. Мы действуем в рамках договора о стратегическом партнерстве, подписанного президентами России и Туркменистана в 2017 году», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.