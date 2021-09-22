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Вишневский: нападавший на меня — кандидат в Госдуму

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© Фото: Социальные сети Бориса Вишневского

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Депутат и лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Петербурга Борис Вишневский ‎опознал одного из нападавших на него 20 сентября.

Издание «Фонтанка.ру» провело расследование и представило возможных 75 человек, которые могли участвовать в нападении на Вишневского 20 сентября. Депутат опознал одного из них, члена Партии пенсионеров, кандидата на выборах 17-19 сентября.

Ранее Борис Вишневский рассказывал о нападении у входа в Горизбирком, куда депутат нес жалобы на нарушения на выборах: «Неизвестные люди впятером встретили меня у выхода. Один из них выхватил у меня копии жалоб, остальные заблокировали вход в здание. Один из них меня оттолкнул. Их главный стал говорить: "Поезжайте домой, в здание вы сегодня всё равно не попадете».

Борис Вишневский подал заявление в полицию и поблагодарил издание в своем телеграм-канале.

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