Петербургский избирком определил, кто прошел в ЗакС

В ночь на 22 сентября Петербургская избирательная комиссия подвела итоги выборов в городской парламент седьмого созыва.

Всего в новом созыве будет 50 депутатов. В ЗакС Петербурга прошли 29 депутатов от партии «Единая Россия», от КПРФ прошло 7 человек, от «Справедливой России — За правду» будет заседать пять человек, от ЛДПР и партии «Новые люди» по трое и от «Яблока» — два.

Результаты партии «Единая Россия» ухудшились на семь мест, у КПРФ улучшились на 4 человека, у «Справедливой России — За правду» улучшился на 2, ЛДПР и «Яблоко» — без изменений, партия «Новые люди» участвует впервые.

Единственной самовидвиженкой стала дочь экс-спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Марина Лыбанева. Ранее сообщалось, что она подала заявление в ЗАГС на возвращение фамилии отца.