Около здания Горизбиркома Петербурга задержали кандидатку в ЗакС Ольгу Галкину

Об этом вечером 21 сентября сообщают журналисты с места событий.

В Петербурге около здания городской избирательной комиссии была задержана кандидатка в законодательное собрание от «Справедливой России» Ольга Галкина. Она встала с пикетом против нарушений в 21 округе, в котором она выдвигалась.

Правоохранители отвели девушку в полицейскую машину и проверили по ориентировке и ее документы. Они отпустили Галкину и стали требовать собравшихся граждан разойтись.

Полиция уводила еще двоих петербуржцев. Так же правоохранители просили уйти журналистов, так как те снимали без масок.

Ольга Галкина побеждала в 21 округе Петербурга после подсчета 70% голосов. По итогам выборов, победил Андрей Малков, который по посчету шел четвертым, а последние 30% голосов сделали его выигрыш. Он является бывшим помощником депутата Виталия Милонова.