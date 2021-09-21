Амосов: глава Калининского района попросил меня сняться с выборов

Амосов, который по подсчету голосов выигрывает выборы в округе № 6 (Калиниский район), рассказал СМИ о странном звонке. По его словам, глава Калининского района позвонил ему и попросил сняться с выборов.

«В моём округе пока не введены результаты по одному избирательному участку. Моё преимущество 1 100 голосов над кандидатом от «Единой России». Я не думаю, что этот участок повлияет на результаты. Утром мне позвонил глава района и предложил встречу. На ней он предложил отказаться от округа», — заявил Амосов.

Депутат отметил, что глава Калининского района сказал, что Амосов и так проходит по партийным спискам, так что в любом случае попадет в Законодательное Собрание Петербурга.

Глава Калининского района Василий Пониделко прокомментировал слова Амосова: «Он уже точно проходит в Законодательное собрание по спискам, но сняться я ему не предлагал» и сказал, что звонил поздравить с победой.

Ранее Амосов сообщал о том, что на участковом избирательном участке №572 правильно подсчитали бюллетени, но записали неправильные числа в протокол: вместо 395 за Амосова ему вписали 150, а вместо 132 за Васильева ему вписали 523 голоса. Сейчас Васильев на втором месте по голосованию после Амосова.