Дочь петербургского экс-депутата Макарова, выиграв выборы, решила вернуть фамилию отца

Об этом 21 сентября сообщает издание «Фонтанка» с ссылкой на свои источники.

Дочь экс-спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Марина Лыбанева подала в ЗАГС заявление о возвращении фамилии отца. По результатам выборов женщина становится депутатом в новом созыве парламента Петербурга

Лыбанева идет в петербургский парламент по 3-му избирательному округу. У нее насчитывается 31 тысяча голосов, у ближайшего конкурента Игоря Королева 11 тысяч голосов.

Ранее Марина Лыбанева отвечала за отделы социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры (сектора молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями) и физической культуры и спорта в администрации Петроградского района, которой руководил ее отец.