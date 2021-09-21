Депутатами ЗакСа станут петербуржцы из шести партий

Предварительные данные системы ГАС «Выборы» 20 сентября показали на сайте. Депутаты из прошедших партий окажутся в седьмом созыве Законодательного Собрания Петербурга.

Более 30% петербуржцев на выборах с 17 по 19 сентября проголосовали за партии «Единая Россия» (34%), КПРФ (17,6%), «Справедливая Россия» (13,2%), «Новые люди» (9,7%), Яблоко (8,2%) и ЛДПР (7,9%). Партии преодолели необходимый барьер 5% для прохождения в городской парламент.

В ЗакС Петербурга не войдут Партия роста и Российская партия свободы и справедливости.

Депутатов в парламент города избрали по смешанной системе: из 50 депутатов половина проходила по партийным спискам, а ещё 25 — по одномандатным округам.