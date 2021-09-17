Петербургский избирком объяснил задержание женщины с пачкой бюллетеней

Об этом журналистам рассказал член Горизбиркома Юрий Кузьмин.

Петербургский избирком назвал неверной информацию о поддельных бюллетенях, которые нашли у воспитательницы детского сада на пороге избирательного участка.

«Большинство сотрудников комиссии — и председатель, и члены — работают в одном учреждении, детский сад, — изложил он версию Горизбиркома. — Когда они в день до голосования готовили бюллетени... они не успели это сделать. И мы так понимаем, что они вынесли эти бюллетени и доделали это на месте работы, потому что им так было удобнее. Непосредственно 17 числа начали считать бюллетени, выяснилось, что их не хватает, был составлен соответствующий акт. Председатель УИК обратилась к члену комиссии с правом совещательного голоса о том, что, наверное, эти бюллетени остались там, и попросила их принести. Она их принесла, сотрудники МВД раскрыли сумку, и СМИ подключились, и член ТИК... и она немного запаниковала», — изложил Кузьмин версию Горизбиркома.

Ранее в Центральном районе задержали петербурженку, которая несла в школу № 181, где расположен УИК № 2188, пачку бюллетеней.