В Петербурге на выборах заподозрили нарушения

Об этом 17 сентября сообщают в своих социальных сетях партии КПРФ и «Яблоко».

В избирательных участках Центрального района Петербурга видели очереди из молодых людей в спортивной форме. Представители партий КПРФ и «Яблоко» подозревают «карусель» — голосование одних и тех же групп людей на разных участках.

«Карусель в Центральном районе — по участкам с самого утра ходят молодые люди в спортивной форме», — написал в своем телеграм-канале депутат от «Яблока» Борис Вишневский.

Представители партии КПРФ сообщают, что видели одних и тех же людей на избирательных участках №2242, 2234 и 2235.

Раннее петербургские СМИ писали о том, что студент СПБГУ якобы предполагал работать на выборах фальсификатором за 15 тысяч рублей.