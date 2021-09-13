Горизбирком Петербурга опроверг заявление «Яблока» об избирательных участках без камер

Об сообщает 13 сентября пресс-служба избирательной комиссии Петербурга.

Петербургский избирком опроверг информацию партии «Яблоко» о том, что в более ста участках города не будет видеонаблюдения. Ранее «Яблоко» сообщило в ЦИК, что горизбирком не имеет технической возможности обеспечить участки камерами.

«112 участков без видео — это 104 участка, где голосуют военнослужащие, 8 — учреждения здравоохранения», — сообщили в избирательной комиссии города.

Ранее партия «Яблоко» сообщила главе центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой об отсутствии видеокамер на 112 участков и попросила вмешаться. Партия посчитала, что почти треть избирательных участков Центрального и Адмиралтейского районов останется без видеофиксации и видеонаблюдения.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Петербурге проходят выборы депутатов в Законодательное Собрание и Государственную Думу.