  • 6 Сентябрь 2021
USD 07.09.2021 72.9538 +0.0993
USD ММВБ 18:18 73.0388  
EUR 07.09.2021 86.5743 +0.0377
EUR ММВБ 18:18 86.6385  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Автор:


© Фото: Социальные сети Губернатора Петербурга Александра Беглова

Темы дня

На встрече в Смольном обсудили международные проекты и сотрудничество с приграничными государствами.

Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В Смольном 6 сентября прошла встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава города выразил благодарность за поддержку блокадников за границей. Так, в Киргизии и Армении открыли памятники детям блокады. Обсуждается возможность возведения монумента в Туркменистане.

Губернатор Петербурга рассказал об отношениях города с соседними государствами: «Как ни странно, у нас все-таки хорошие отношения с Таллином возникли. Мы дружим. С Дрезденом. С Финляндией хорошие отношения». Он поблагодарил Сергея Лаврова за вклад в формирование образа Петербурга: «Вы настолько хорошо позиционируете наш город, что инвесторы приходят сюда, доверяют. Очень большая работа посольских, консульских организаций за рубежом. Огромное спасибо за взаимодействие со странами Балтии».

Министр иностранных дел России положительно отметил лидерство Петербурга по выдаче иностранных виз. Он поблагодарил Беглова за вклад в туристический потенциал города: «Это, как говорится, улица с двухсторонним движением, потому что чем активнее наши регионы работают на международной арене, тем прочнее наша внешняя политика, тем она эффективнее. Санкт-Петербург — один из лидеров по внешним связям, по приграничному сотрудничеству».

Так же сегодня в Главном штабе Эрмитажа министр иностранных дел России встретился с молодыми петербургскими учителями.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.09.21
    Тотемы памяти: старые вещи - новые смыслы
    03.09.21
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир "Медицинский бизнес"
    01.09.21
    Компания «ЛОЭСК» подключила к электроснабжению школу в Янино
    31.08.21
    Компания «ЛОЭСК» построила электросетевую инфраструктуру для электроснабжения двух новых корпусов ЖК в Янино
    19.08.21
    Строительные леса: выбор подходящей конструкции
    16.08.21
    Как запустить рекламную кампанию в бизнесе – ответы на вопросы
    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8
    04.08.21
    Купить автомойку: инструкция для инвестора

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram