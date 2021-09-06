Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В Смольном 6 сентября прошла встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава города выразил благодарность за поддержку блокадников за границей. Так, в Киргизии и Армении открыли памятники детям блокады. Обсуждается возможность возведения монумента в Туркменистане.

Губернатор Петербурга рассказал об отношениях города с соседними государствами: «Как ни странно, у нас все-таки хорошие отношения с Таллином возникли. Мы дружим. С Дрезденом. С Финляндией хорошие отношения». Он поблагодарил Сергея Лаврова за вклад в формирование образа Петербурга: «Вы настолько хорошо позиционируете наш город, что инвесторы приходят сюда, доверяют. Очень большая работа посольских, консульских организаций за рубежом. Огромное спасибо за взаимодействие со странами Балтии».

Министр иностранных дел России положительно отметил лидерство Петербурга по выдаче иностранных виз. Он поблагодарил Беглова за вклад в туристический потенциал города: «Это, как говорится, улица с двухсторонним движением, потому что чем активнее наши регионы работают на международной арене, тем прочнее наша внешняя политика, тем она эффективнее. Санкт-Петербург — один из лидеров по внешним связям, по приграничному сотрудничеству».

Так же сегодня в Главном штабе Эрмитажа министр иностранных дел России встретился с молодыми петербургскими учителями.