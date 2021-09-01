Ректор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов снялся с выборов в ЗакС

Владимир Шамахов объявил об этом сегодня, 1 сентября, во время торжественного открытия учебного года в Петербургском кампусе Президентской Академии.

В пресс-службе СЗИУ РАНХиГС объясняют, что Шамахов решил снять свою кандидатуру с выборов в Законодательное Собрание, потому что об этом его неоднократно просили коллеги и сотрудники Академии.

«На протяжении всего лета ко мне обращались студенты, преподаватели, выпускники, чтобы я не уходил на другую работу и участвовал в развитии института. Студенческий ученый попечительский совет вчера обратились ко мне с аналогичной просьбой. Наш ректор сделал предложение, которое в полной мере позволит в дальнейшем выполнять задачи по участии в руководстве ЗИУ. Ночью я принял решение, выхожу из предвыборной гонки» – прокомментировал происходящее Шамахов.

Ранее Шамахов должен быть прекратить работу в вузе, так как в январе 2022 года ему будет 70 лет. По закону, в этом возрасте он уже не сможет оставаться директором Академии. Пресс-служба вуза отмечает, что для Шамахова найден «приемлемый вариант для руководства Институтом в рамках действующего законодательства».