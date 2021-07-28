Заксобрание приняло законопроект о поездках такси в Ленобласти

В среду, 28 июля, депутаты Заксобрания принял в первом чтении проект закона "Об утверждении Соглашения о предоставлении права заключения договора фрахтования легковых такси на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Документ будет разрешать водителям из Петербурга возить пассажиров в область, например Мурино или Кудрово, и наоборот, областным таксистам работать в городе. Сейчас же водитель такси, совершивший такую поездку, может остаться без лицензии.

"Такое решение особенно важно для субъектов малого бизнеса — небольших предприятий-перевозчиков и индивидуальных предпринимателей. Их поддержка сегодня является одним из приоритетов органов власти", — считает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Подобное соглашение о перевозках действовало до конца прошлого года.