В Петербурге появится звание "Почетный ветеран"

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду, 28 июля, приняло в первом чтении законопроект, который предусматривает учреждение звания "Почетный ветеран Санкт-Петербурга".

Звание претенденты получат за заслуги по защите прав и интересов ветеранов, пожилых граждан, инвалидов, а также патриотическому воспитанию молодежи.

Согласно документу стать почетным ветераном можно, если человек старше 60 лет, имеет трудовой стаж не менее 35 лет, в том числе на территории Санкт-Петербурга или Ленинграда от 20 лет и выше. "Почетный ветеран" должен заниматься общественную деятельность не менее 10 лет.

"Тот проект закона, который сегодня подготовлен, это как раз наше с вами предложение по оценке труда и деятельности таких общественников. Мы предлагаем учредить специальное звание "Почетный ветеран Санкт-Петербурга", присуждать его будет Законодательное собрание Санкт-Петербурга", - сказал, представляя документ, председатель комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок.

Присваивать звание будет Заксобрание, вместе со специальным нагрудным знаком "почётный ветеран" также получит премию в размере 50 000 рублей.

Предполагается, что, если закон одобрят и примут, он вступит в силу с 1 января 2022 года.