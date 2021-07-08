Эстония высылает российского дипломата после задержания консула в Петербурге

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила, что российский дипломат будет выслан из страны в качестве ответной меры на задержание в Петербурге эстонского консула Марта Лятте.

"В практике международных отношениях обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются",— прокомментировала ситуацию руководитель отдела по связям с общественностью МИДа Эстонии Аари Леммик.

Накануне в Петербурге был задержан консул Март Лятте. Как сообщает ФСБ, политика взяли с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера. В МИД Эстонии произошедшее назвали провокацией.