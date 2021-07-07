Чиновники сняли ограничения на предельный объем резервного фонда для Смольного

Заксобрание города приняло 7 июля в третьем чтении закон за авторством губернатора Александра Беглова о наделении Смольного правом неограниченно увеличивать и тратить резервный фонд для борьбы с пандемией.

Нововведение снимает верхний предел объема резервного фонда города до 2022 года. До этого фонд не мог превышать 3% от расходной части бюджета. На фоне борьбы с пандемией данная мера является антикризисной.

"Этот законопроект — продолжение нашей антивирусной законодательной терапии, которая за прошедший год показала свою высокую эффективность", — отметил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Верхний предел в 2021 году составляет 22,2 млрд, сам резервный фонд утвержден в объеме 20,4 млрд.

В июне вице-губернатор Эдуард Батанов заявил, что уже осталось чуть более 7 млрд рублей из утвержденного объема. Остатков из фонда, которые планируется потратить на борьбу с коронавирусом, может не хватить до октября текущего года, считает чиновник.