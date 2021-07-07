В Эстонии считают знаком враждебности задержание консула в Петербурге

МИД Эстонии считает обвинения против своего консула Марта Лятте попыткой ограничить деятельность европейских дипломатов в России.

"Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами", — заявил советник по коммуникациям министерства Ари Леммик.

По словам советника, консул Лятте находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом институте. Он был задержан на полтора часа сотрудниками ФСБ, когда ушел с заседания. Лятте обвинили в присвоении материалов, которые имеют важное значение для России.

Действия Марта Лятте оценили как враждебные. МИД Эстонии назвал действия России провокацией. Согласно международному праву Россия должна будет применить санкции против прибалтийской республики.

Напомним, в Петербурге 6 июля консул Эстонии Марта Лятте был задержан с поличным при попытке получить секретные сведения от российского гражданина.