Депутаты ЗакСа Свердловска назначили выборы в представительный орган власти

В Свердловской области депутаты Законодательного собрания назначили выборы в представительный орган власти региона в этом году на 19 сентября.

"Что касается сроков назначения выборов в Заксобрание … [дата] в год проведения выборов Государственной думы [приходится] на тот день, на который они назначены в Госдуму, то есть третье воскресенье сентября", — сообщил первый зампредседателя областного парламента Виктор Шептий.

Отметим, что Законодательное собрание Свердловской области состоит из 50 депутатов. Все они избираются на основе всеобщего прямого избирательного права при тайном голосовании. Срок исполнения своих обязанностей составляет 5 лет.