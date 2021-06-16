Выборы депутатов городского парламента состоятся 19 сентября

Депутаты ЗакСа Петербурга назначили дату выборов в городской парламент на единый день голосования – 19 сентября.

В соответствии с действующим законодательством, в случае если сроки полномочий депутатов Госдумы и регионального законодательного органа истекают одновременно, назначается единый день голосования в парламент субъекта Федерации и в нижнюю палату Федерального собрания.

По словам председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, перед Центральной избирательной комиссией РФ стоит задача принять решение о том, сколько будет длиться голосование.