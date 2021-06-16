В Смольном опровергли информацию об отставке Эргашева

В Смольном пресекли слухи об отставке вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева. Информация об отставке Эргашева распространялась в СМИ.

Эргашев объявил о том, что уходит в отпуск на месяц. Журналисты сделали вывод о том, что на фоне начала третьей волны COVID-19, это может значить, что политик преждевременно уходи т в отставку. Однако в Смольном сообщили, что распространенная в СМИ информация неверна. В пресс-службе аппарата вице-губернатора подтвердили, что Эргашев уходит в отпуск, однако все остальное – просто слухи.