Петербургские депутаты подготовили инициативу о правилах поведения в аэропортах

На заседании 11 июня законопроект о введении правил поведения в аэропортах был одобрен комитетом по законодательству ЗакСа. Принято решение о направлении проекта закона в совет законодателей.

По словам председателя комитета Дениса Четырбока, проект является инициативой компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая выполняет функции оператора «Пулково». Генеральный директор компании Леонид Сергеев отметил, что правила должны быть установлены в целях борьбы с бездомными, ночующими в терминалах, а также с таксистами-нелегалами.

Если инициативу одобрит совет законодателей, ей предстоит пройти три чтения, после чего ее направят в Госдуму.