Юрист подала иск на Ксению Собчак за провокационный вопрос на ПМЭФ

Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге прошел Международный экономический форум. На мероприятии также побывала телеведущая Ксения Собчак. Она задала провокационный вопрос, где она заявила, что сомневается в «судебной перспективе» этой инициативы. В связи с этим юрист Эльнара Троицкая подала за этот вопрос на Собчак иск.

Сообщается, что на телеведущую подали иск на общую сумму в размере 50 миллионов рублей. Журналистка задала юристу вопрос: «На какую панель вы пришли?». Троицкая заявила, что Собчак выставила ее в качестве проститутки.

Таким образом, юрист заявила, что требует также от Собчак моральную компенсацию.