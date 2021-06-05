Предприниматели смогут получить голос в ЗакСе

В Петербурге подошел к концу международный экономический форум. На одной из дискуссионных площадок форума сегодня, 5 июня, выступил в качестве спикера Дмитрий Павлов с заявлением о выдвижении своей кандидатуры в депутаты Законодательного Собрания.

Так, основатель ГК “Колвэй” показал, что у петербургских предпринимателей появился шанс получить голоса в ЗакСе в “штабе” парламентариев. Об этом сообщает "Агентство Бизнес Новостей".



«В парламент нужно добавить драйва, создать импульс, чтобы законы были реализуемы и позитивно сказывались на всех петербуржцах, на экономике города, на его будущем. То есть работали, — отметил лидер партии "Новые люди" Петербург.



Кроме того, Дмитрий Павлов обсудил с чиновниками города и представителями крупных компаний проблемы нового поколения на круглом столе «Молодёжь и бизнес. Как работать с молодыми специалистами в 2021 году?».

В результате обсуждений удалось проработать множество вопросов. В частности, спикеры обсудили насколько необходимо пройти все ступени карьерной лестницы грамотному топ-менеджеру, нужно ли высшее образование или можно обойтись курсами, а также полезен ли опыт «дистанционки» и как работать с молодежью.



«Задача депутата — услышать ключевые потребности, выступить координатором этих инициатив и попытаться их реализовать на законотворческом уровне. То есть, частные мнения представителей разных сообществ соединить в какую-то инициативу, которая может стать законом в хорошем смысле этого слова», — подытожил Дмитрий Павлов.