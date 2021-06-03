В Петербурге освободили от должности председателя комитета государственного финансового контроля

По распоряжению правительства Петербурга Александр Журов, занимавший пост председателя комитета государственного финансового контроля Петербурга, был освобожден от должности. Информация об отставке Жукова была предоставлена пресс-службой администрации Петербурга 3 июня.
Временно исполняющим обязанности председателя комитета назначили заместителя председателя комитета государственного финансового контроля Сергея Макеева.
Комитет занимается разработкой и реализацией госполитики Петербурга, координирует деятельность исполнительных органов государственной власти региона, осуществляя внутренний государственных контроль финансов.