На праймериз «Единой России» попали голоса без ведома петербуржцев

Жителям Санкт-Петербурга начали поступать на мобильные телефоны СМС-уведомления, в которых выражается благодарность за голосование на праймериз «Единой России». Сами петербуржцы заявили, что никакие голоса ни за кого не отдавали. Более того, они даже не регистрировались в системе электронного голосования. Об этом сообщает «Мойка78».

Одна из петербурженок сообщила, что ей, как и многим ее соседям пришли сообщения о том, что они внесли свои голоса за депутата «Единой России» Евгения Марченко. Однако никто из жителей ни за кого не голосовал. С такой же проблемой обратилось большое количество пользователей соцсетей, где во многих постах указано, что все голоса ушли за Марченко.

Также стоит отметить, что отменить свой голос или проголосовать за другого чиновника уже будет нельзя.

В связи с этим редакция Мойки78 решила обратиться с вопросами к секретарю отделения партии «Единая Россия» в Северной столице и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову о том, возможна ли была фальсификация во время голосования. Подобное обращение было отправлено в Городской избирком, руководителем которого является Наталья Чечина.

В Горизбиркоме ответили, что нет такого закона, который мог бы вести контроль над партийным праймериз со стороны ведомства.