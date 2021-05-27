Руководитель «Справедливой России» ЗакСа покинул свой пост

Алексей Ковалев, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, заявил, что уходит с занимаемого им поста. Также он отметил, что пойдет на выборы с поддержкой «Партии роста», но вступать в нее пока не планирует.

Ковалев объяснил свой уход из партии тем, что при объединении организаций «За правду» и «Патриотами России» «Справедливая Россия» «кардинально изменила свой облик». До выборов партия еще сможет дать отпор сопротивлению новых членов, но при попадании в Госдуму ответственность за все инициативы будет нести экс-глава «Справедливой России».

«Я всегда вел себя независимо и хочу сохранить доверие своих избирателей, прежде всего – василеостровцев», — сообщил депутат.

Кроме того, чиновник заявил, что будет баллотироваться по одномандатному округу №4 — территории Васильевского острова.