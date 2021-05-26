Макаров признался, что бюджетников заставляли голосовать на праймериз «Единой России»

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров во время брифинга в Мариинском дворце подтвердил, что сотрудников бюджетных организаций заставляли голосовать на праймериз «Единой России».

«То, что сейчас происходит, когда бюджетников ведут на голосование, заставляют регистрироваться на сайте Госуслуги... Бюджетников не просто просят, а заставляют, в том числе, административным путем», — заявил спикер ЗакСа.

Также Макаров отметил, что партия не имеет к этому инциденту никакого отношения, так как им «не нужен административный ресурс».