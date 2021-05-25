Морозный кандидат - свежий подход. Петербуржцы оценили обращение Антона Мороза к избирателям

Антон Мороз принимает участие в праймериз «Единой России». Для агитации избирателей он выпустил ролик с обращением к гражданам о том, что он, как коренной петербуржец, хорошо осведомлен о проблемах и специфике города. На данный момент видеообращение посмотрели уже порядка 60 тысяч человек. Отдать свой голос за кандидата петербуржцы могут до 30 мая.



Как сообщает «МК в Питере», политик намерен стать депутатом Государственной думы, чтобы заниматься вопросами благоустройства города, а также помогать молодежи с устройством на работу.

Напомним, Антон Мороз занимает пост вице-президента Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга. Кроме того, на протяжении 11 лет он состоит в партии «Единая Россия» и активно ведет диалог с горожанами и органами власти. Также Мороз курирует блок энергетики, строительства и ЖКХ и входит в состав Экспертного совета по строительству.